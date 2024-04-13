Новый глава Одесской военной академии — кто им стал

Герой Украины Андрей Ковальчук. Фото: Одесская военная академия

В Одесской военной администрации произошли изменения в руководстве — на пост главы был назначен бывший Командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук. У него имеется многолетний опыт в военном деле и он считается одним из ключевых специалистов в области стратегического управления в армии.

О его назначении сообщает пресс-служба Одесской военной академии.

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Назначение нового руководства

Стало известно, что генерал-майор Андрей Ковальчук стал новым главой Одесской военной академии. Он занял этот пост после освобождения от должности Командующего оперативным командованием "Юг".

"Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и всей страны", — отметили в сообщении.

Андрей Ковальчук - что известно

Генерал-майор, Герой Украины Андрей Ковальчук, принадлежит к поколению украинских военных, никогда не служивших в советской армии. Мужчина закончил с отличием Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, а военную службу начал в должности командира взвода в 51-й механизированной дивизии.

В 2014 году Андрей Ковальчук руководил обороной Луганского аэропорта, а в марте 2016 года был назначен начальником штаба Десантно-штурмовых войск. До должности начальника Одесской военной академии с 9 августа 2021 года был командующим ОК "Юг".

Напомним, что 9 апреля стало известно о том, что Андрея Ковальчука уволили с должности командующего ОК "Юг". Также изменения претерпело и командование ОК "Запад", откуда тоже был уволен командующий Сергей Литвинов.

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