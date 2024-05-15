Студент Одесской военной академии погиб во время обучения, — СМИ

В Одессе студент военной академии погиб во время учений. Фото: СМИ

В Одессе произошел несчастный случай с 19-летним студентом военной академии. Молодой человек разбился во время учений из-за того, что у него не раскрылся парашют.

Об этом сообщают СМИ.

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Что случилось

Одессит учился на факультете подготовки специалистов военной разведки и сил специальных операций. По данным СМИ, во время занятий по прыжку с вертолета стабилизирующий парашют студента застрял за ограждением рампы. Это стало причиной его разрыва, а автоматически открылся основной парашют. Но его стропы были запутаны, поэтому он не сработал должным образом.

Молодой человек попытался активировать запасной парашют, однако не имел успеха. В результате 19-летний курсант погиб.

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Мы ранее сообщали, что бывший командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук занял должность главы Одесской военной академии. Он имеет за плечами многолетний опыт по военному делу и считается одним из ключевых специалистов по стратегическому управлению в армии.

Также мы писали, что во Львовской области травмировался 25-летний парень, который неудачно прыгнул с парашютом. Он находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ.