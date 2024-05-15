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Студент Одесской военной академии погиб во время обучения, — СМИ

15 мая 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Студент Одесской военной академии погиб во время обучения, — СМИ
В Одессе студент военной академии погиб во время учений. Фото: СМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе произошел несчастный случай с 19-летним студентом военной академии. Молодой человек разбился во время учений из-за того, что у него не раскрылся парашют.

Об этом сообщают СМИ.

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Что случилось

Одессит учился на факультете подготовки специалистов военной разведки и сил специальных операций. По данным СМИ, во время занятий по прыжку с вертолета стабилизирующий парашют студента застрял за ограждением рампы. Это стало причиной его разрыва, а автоматически открылся основной парашют. Но его стропы были запутаны, поэтому он не сработал должным образом.

Молодой человек попытался активировать запасной парашют, однако не имел успеха. В результате 19-летний курсант погиб.

Больше об Одесской военной академии

Мы ранее сообщали, что бывший командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук занял должность главы Одесской военной академии. Он имеет за плечами многолетний опыт по военному делу и считается одним из ключевых специалистов по стратегическому управлению в армии.

Также мы писали, что во Львовской области травмировался 25-летний парень, который неудачно прыгнул с парашютом. Он находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ.

Одесса
смерть
вертолет
СМИ
Одесская область
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