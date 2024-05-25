На Одесчине в пруду утонул малолетний мальчик — подробности

Пруд, в котором произошла трагедия. Фото: Нацполиция

В Болградском районе Одесской области 7-летний мальчик полез в пруд купаться и погиб. Товарищи, которые были с ним, побоялись рассказать о событии взрослым.

Об этом сообщила прессслужба ГУНП в Одесской области.

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По предварительным данным полиции, мальчик вместе с друзьями отправился на велосипеде к водоему, но во время игры он поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду. Товарищи испугались и убежали домой. Первым тревогу забил местный пастух, который обнаружил велосипед и детскую обувь на берегу. Начав поиски, местные жители вместе с родителями обнаружили тело ребенка.

Заброшенный детский велосипед. Фото: Нацполиция

Какая причина смерти

Внешних признаков насилия на теле парня полицейские не обнаружили. Предварительно причиной смерти ребенка стало утопление. Точная причина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Милиционеры говорят, что семья мальчика в поле зрения правоохранителей не попадала и по месту жительства характеризуется положительно. Сведения о происшествии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "несчастный случай".

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