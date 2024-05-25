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На Одесчине в пруду утонул малолетний мальчик — подробности

25 мая 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине в пруду утонул малолетний мальчик — подробности
Пруд, в котором произошла трагедия. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Болградском районе Одесской области 7-летний мальчик полез в пруд купаться и погиб. Товарищи, которые были с ним, побоялись рассказать о событии взрослым.

Об этом сообщила прессслужба ГУНП в Одесской области.

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Детали трагедии

По предварительным данным полиции, мальчик вместе с друзьями отправился на велосипеде к водоему, но во время игры он поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду. Товарищи испугались и убежали домой. Первым тревогу забил местный пастух, который обнаружил велосипед и детскую обувь на берегу. Начав поиски, местные жители вместе с родителями обнаружили тело ребенка.

На Одесщине в пруду утонул малолетний мальчик — детали - фото 1
Заброшенный детский велосипед. Фото: Нацполиция

Какая причина смерти

Внешних признаков насилия на теле парня полицейские не обнаружили. Предварительно причиной смерти ребенка стало утопление. Точная причина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Милиционеры говорят, что семья мальчика в поле зрения правоохранителей не попадала и по месту жительства характеризуется положительно. Сведения о происшествии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "несчастный случай".

Другие несчастные случаи с детьми

Напомним, в запорожском цирке двое детей, выполняя гимнастический номер, упали с трехметровой высоты. Правоохранительные органы сейчас устанавливают обстоятельства этого несчастного случая.

Также мы писали, что в Одессе произошел несчастный случай с 19-летним студентом военной академии. Молодой человек разбился во время учений из-за того, что у него не раскрылся парашют.

В Броварах Киевской области в субботу, 11 мая, произошел взрыв. В результате подрыва гранаты известно о двух раненых.

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