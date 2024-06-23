Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине с начала лета уже утонуло шесть человек — детали arrow

На Одесчине с начала лета уже утонуло шесть человек — детали

23 июня 2024 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На водоемах Одесщины утонуло шесть человек.
Женщина-спасатель ведет профилактическую беседу. Фото: ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

За шесть месяцев 2024 года на водных объектах Одесской области погибли шесть человек. Чаще всего трагедии случались из-за несоблюдения правил безопасности при купании и нахождении около воды.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.

Читайте также:

"Несмотря на сильный шторм, скользкие пирсы и отсутствие спасательных постов на пляжах, люди продолжают пренебрегать мерами безопасности", — сообщили спасатели.

По данным ГСЧС, большинство летальных исходов произошло из-за купания в нетрезвом состоянии. Также есть и случаи утопления детей по недосмотру родителей за ними.

"Почему наши граждане так небрежно относятся к безопасности, нам непонятно... Ведь всем известный факт — вода ошибок не прощает, она может оставить вас самого ценного  жизни! Будьте осторожны, не испытывайте свою судьбу, следуйте нашим советам и берегите друг друга!" — призывают спасатели.

Напомним, в Болградском и Раздельнянском районах за два месяца утонули двое мальчиков: 7 и 10 лет. По предварительным данным полиции, один мальчик вместе с друзьями отправился на велосипеде к водоему, но во время игры он поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду. Он был на отдыхе с отцом, который его недосмотрел.

Добавим, в Одессе молодую девушку смыло волной с пирса в Черное море, поиски тела продолжались три дня. Утопленницей оказалась полицейская из Ровно, которая приехала в город на отдых. Она решила сделать фото на память о городе на пирсе одного из пляжей города. Однако из-за больших волн полицейская не удержалась на ногах и ее затянуло в воды Черного моря.

Одесса
Черное море
ГСЧС
Одесская область
вода
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление