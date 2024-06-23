На водоемах Одесщины утонуло шесть человек.

Женщина-спасатель ведет профилактическую беседу. Фото: ГСЧС

За шесть месяцев 2024 года на водных объектах Одесской области погибли шесть человек. Чаще всего трагедии случались из-за несоблюдения правил безопасности при купании и нахождении около воды.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.

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"Несмотря на сильный шторм, скользкие пирсы и отсутствие спасательных постов на пляжах, люди продолжают пренебрегать мерами безопасности", — сообщили спасатели.

По данным ГСЧС, большинство летальных исходов произошло из-за купания в нетрезвом состоянии. Также есть и случаи утопления детей по недосмотру родителей за ними.

"Почему наши граждане так небрежно относятся к безопасности, нам непонятно... Ведь всем известный факт — вода ошибок не прощает, она может оставить вас самого ценного — жизни! Будьте осторожны, не испытывайте свою судьбу, следуйте нашим советам и берегите друг друга!" — призывают спасатели.

Напомним, в Болградском и Раздельнянском районах за два месяца утонули двое мальчиков: 7 и 10 лет. По предварительным данным полиции, один мальчик вместе с друзьями отправился на велосипеде к водоему, но во время игры он поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду. Он был на отдыхе с отцом, который его недосмотрел.

Добавим, в Одессе молодую девушку смыло волной с пирса в Черное море, поиски тела продолжались три дня. Утопленницей оказалась полицейская из Ровно, которая приехала в город на отдых. Она решила сделать фото на память о городе на пирсе одного из пляжей города. Однако из-за больших волн полицейская не удержалась на ногах и ее затянуло в воды Черного моря.