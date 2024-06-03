В Одесі поліцейську з м.Рівне затягнуло у Чорне море

В Одесі тривають пошуки поліцейської, яку затягнуло у Чорне море
В Одесі молоду дівчину змило хвилею з пірса у Чорне море, пошуки тіла досі тривають. Потопельницею виявилась поліцейська з Рівного, яка приїхала в Одесу на відпочинок.
Про це повідомляють пресслужби ГУНП та ДСНС в Одеській області.
Хвилею збило з ніг
20-річна дівчина на відпочинок приїхала до Одеси та вирішила зробити фото на згадку про місто на пірсі одного з пляжів міста. Однак через великі хвилі поліцейська не втрималась на ногах та її затягнуло у води Чорного моря.
"Перша хвиля збила її з ніг, а друга — змила у море. Наразі проводяться пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС", — повідомили у поліції.
Загибель дівчини розслідує поліція, справу відкрили за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зникла безвісті".
Застереження від ДСНС
У ДСНС зазначили, що рятувальники не рекомендують відвідувати пляжі. Це пов'язано з тим, що на Одещині поки що немає офіційно визначених місць для купання.
"Якщо ви все ж таки вирішили випробувати долю, то наполегливо просимо вас дотримуватись правил безпеки, щоб вберегти те, що найцінніше — своє життя!" — йдеться у повідомленні.
Трагічні випадки в Одесі
Ми писали, що поліція веде розслідування за фактом інциденту в одному з дворів багатоповерхівки у спальному районі Одеси. Там чоловік порізав доньку та дружину, а потім викинувся з вікна квартири.
Також ми писали раніше, що співробітник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викинувся з вікна свого помешкання. Інцидент стався в ході конфлікту з дружиною.
Додамо, в Одесі стався нещасний випадок із 19-річним студентом військової академії. Молодик розбився під час навчань через те, що в нього не розкрився парашут.
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