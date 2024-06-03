В Одесі поліцейську з м.Рівне затягнуло у Чорне море

Водолази ДСНС шукають тіло дівчини у Чорному морі. Фото: ДСНС Одещини.

В Одесі молоду дівчину змило хвилею з пірса у Чорне море, пошуки тіла досі тривають. Потопельницею виявилась поліцейська з Рівного, яка приїхала в Одесу на відпочинок.

Про це повідомляють пресслужби ГУНП та ДСНС в Одеській області.



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Хвилею збило з ніг

20-річна дівчина на відпочинок приїхала до Одеси та вирішила зробити фото на згадку про місто на пірсі одного з пляжів міста. Однак через великі хвилі поліцейська не втрималась на ногах та її затягнуло у води Чорного моря.

"Перша хвиля збила її з ніг, а друга — змила у море. Наразі проводяться пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС", — повідомили у поліції.

Загибель дівчини розслідує поліція, справу відкрили за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зникла безвісті".

Застереження від ДСНС

У ДСНС зазначили, що рятувальники не рекомендують відвідувати пляжі. Це пов'язано з тим, що на Одещині поки що немає офіційно визначених місць для купання.

"Якщо ви все ж таки вирішили випробувати долю, то наполегливо просимо вас дотримуватись правил безпеки, щоб вберегти те, що найцінніше — своє життя!" — йдеться у повідомленні.

Трагічні випадки в Одесі

Ми писали, що поліція веде розслідування за фактом інциденту в одному з дворів багатоповерхівки у спальному районі Одеси. Там чоловік порізав доньку та дружину, а потім викинувся з вікна квартири.

Також ми писали раніше, що співробітник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викинувся з вікна свого помешкання. Інцидент стався в ході конфлікту з дружиною.

Додамо, в Одесі стався нещасний випадок із 19-річним студентом військової академії. Молодик розбився під час навчань через те, що в нього не розкрився парашут.