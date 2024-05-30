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В Одесі чоловік порізав 8-річну дочку та дружину, а потім покінчив життя самогубством

30 травня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі чоловік порізав 8-річну дочку та дружину, а потім покінчив життя самогубством
Поліція розслідує інцидент в Одесі. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліція почала розслідування за фактом сьогоднішнього інциденту в одному з дворів багатоповерхівки у спальному районі Одеси. В ході слідства виявилось, що родина вже потрапляла у поле зору правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
 

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Що виявило слідство 

Вчора ввечері 31-річна жінка викликала поліцію через агресивну поведінку свого 39-річного чоловіка, що сталося вперше. Патрульні, які прибули на виклик, склали протокол за домашнє насильство. Чоловіка зобов'язали залишити житло на три доби та заборонили контактувати з сім'єю. У присутності поліцейських чоловік зібрав речі і пішов з дому.

Проте сьогодні фігурант несподівано напав на дружину і доньку біля під'їзду, коли вони повертались з прогулянки. Він завдав їм множинні ножові поранення, а потім піднявся на 12-й поверх будинку і вистрибнув з балкона.

В Одесі чоловік порізав дочку та дружину
Ніж на місці інциденту. Фото: Нацполіція

Тіло чоловіка виявили біля будинку. Матір з дитиною госпіталізували. Попередньо у жінки діагностовано проникаючі поранення черевної порожнини та грудної клітки, а у дівчинки — поранення спини та шиї.

Дії поліції

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями "замах на умисне вбивство жінки і малолітньої дитини" та "умисне вбивство з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу України. Поліція продовжує розслідування, щоб з'ясувати всі обставини цього трагічного інциденту.

Трагічні випадки в Одесі

Ми писали раніше, що співробітник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викинувся з вікна свого помешкання. Інцидент стався в ході конфлікту з дружиною. 

Також ми писали, що правоохоронці затримали 24-річного жителя Харкова та висунули йому підозру в умисному вбивстві. Злочинець, перебуваючи в Одесі, вдарив ножем у серце молодого хлопця за те, що той не дав закурити.

Додамо, в Одесі стався нещасний випадок із 19-річним студентом військової академії. Молодик розбився під час навчань через те, що в нього не розкрився парашут.

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Нацполіція
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