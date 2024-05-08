В Одесі харків'янин вбив юнака через жагу до куріння — подробиці

Поліція затримала вбивцю молодого хлопця в Одесі. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали 24-річного жителя Харкова та висунули йому підозру в умисному вбивстві. Злочинець, перебуваючи в Одесі, вдарив ножем у серце молодого хлопця за те, що той не дав закурити.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці інциденту

На вул. Варненській в Одесі двоє молодиків сиділи біля дитячого майданчику, вирішили закурити, але цигарок не було. Вони побачили двох 16-річних хлопців та спитали у них, проте ті сказали, що не палять. Така відповідь молодиків не задовольнила та вони почали сварку.

В ході конфлікту один з хлопців приснув кривднику в обличчя сльозогінним газом та втік. Пізніше він зателефонував в охоронну фірму. Але поки постраждалий прохав про допомогу, другий зловмисник — житель Харкова — вдарив ножем у груди його друга, викинув зброю та втік. Від отриманий поранень 16-річний хлопець помер. Пізніше вбивцю затримали у арендованій квартирі в Хаджибейському районі міста.

Поліцейські знайшли знаряддя вбивства. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Молодикові повідомлено про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 ККУ. За скоєне йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Випадки вбивства в Одеській області

Ми раніше писали, що поліція Одеси затримала місцевого безхатька, яки скоїв вбивство у Приморському районі міста. 36-річний одесит заколов кухонним ножем знайомого за те, що той не повернув йому телефон.

Також ми повідомляли, що на Одещині поліція затримала чоловіка, який на п'яну голову вбив свого товариша через ревнощі до цивільної дружини. Виявилось, що фігурант раніше вже був засуджений та відбував покарання за розбійний напад.