Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі харків'янин вбив юнака через жагу до куріння — подробиці arrow

В Одесі харків'янин вбив юнака через жагу до куріння — подробиці

8 травня 2024 10:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі харків'янин вбив юнака через жагу до куріння — подробиці
Поліція затримала вбивцю молодого хлопця в Одесі. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці затримали 24-річного жителя Харкова та висунули йому підозру в умисному вбивстві. Злочинець, перебуваючи в Одесі, вдарив ножем у серце молодого хлопця за те, що той не дав закурити.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці інциденту

На вул. Варненській в Одесі двоє молодиків сиділи біля дитячого майданчику, вирішили закурити, але цигарок не було. Вони побачили двох 16-річних хлопців та спитали у них, проте ті сказали, що не палять. Така відповідь молодиків не задовольнила та вони почали сварку. 

В ході конфлікту один з хлопців приснув кривднику в обличчя сльозогінним газом та втік. Пізніше він зателефонував в охоронну фірму. Але поки постраждалий прохав про допомогу, другий зловмисник — житель Харкова — вдарив ножем у груди його друга, викинув зброю та втік. Від отриманий поранень 16-річний хлопець помер. Пізніше вбивцю затримали у арендованій квартирі в Хаджибейському районі міста.

Вбивство підлітка в Одесі: поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника
Поліцейські знайшли знаряддя вбивства. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Молодикові повідомлено про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 ККУ. За скоєне йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Випадки вбивства в Одеській області

Ми раніше писали, що поліція Одеси затримала місцевого безхатька, яки скоїв вбивство у Приморському районі міста. 36-річний одесит заколов кухонним ножем знайомого за те, що той не повернув йому телефон.

Також ми повідомляли, що на Одещині поліція затримала чоловіка, який на п'яну голову вбив свого товариша через ревнощі до цивільної дружини. Виявилось, що фігурант раніше вже був засуджений та відбував покарання за розбійний напад.

Одеса
Харків
сигарети
вбивство
поліція
Одеська область
куріння
Новини Одеси
злочин
вбивця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку