Приревнував дружину до товариша — на Одещині чоловік вбив конкурента

Поліція затримала вбивцю. Фото: Нацполіція

На Одещині поліція затримала чоловіка, який на п'яну голову вбив свого товариша через ревнощі до цивільної дружини. Виявилось, що фігурант раніше вже був засуджений та відбував покарання за розбійний напад.



Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Подробиці інциденту

В Ізмаїлі жінка разом із своїм цивільним чоловіком, який сім років відбув за ґратами, завітали в гості до знайомого та втрьох вирішили випити алкоголь.

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Під час застілля чоловіки почали сваритися через жінку. В ході скандалу 39-річний гість на ґрунті ревнощів вдарив ножем у груди і ногу свого 45-річного товариша.

Поліції вбивця сказав, що до цього призвели ревнощі та вжитий алкоголь. Постраждалий помер від отриманих травм до приїзду швидкої допомоги.

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру у вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Вбивства на Одещині

Ми раніше повідомляли, що у Білгород-Дністровському районі на Одещині стався конфлікт між родичами. В результаті сварки батько завдав власному сину ножові поранення шиї.

Також ми писали, що син суддів Іван Аблов звинувачується в умисному вбивстві, яке сталося у новорічну ніч в Одеській області. За інформацією ЗМІ, за цей злочин суд обрав для підозрюваного покарання у вигляді домашнього арешту.

Додамо, правоохоронці затримали жителя Одещини за підозрою в умисному вбивстві його односельця. Чоловік під час сварки вдарив свого знайомого ножем у груди за те, що той казав образливі речі на адресу дружини зловмисника.