В Одесі сина екссудді, який зарізав людину, відпустили під домашній арешт, — ЗМІ

Іван Аблов. Фото: Слідство.ІНФО

Син відомих суддів Іван Аблов є підозрюваним в умисному вбивстві. Проте суд призначив йому покарання у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомила журналіст Ірина Гриб.

Читайте також:

Ухвала судді

Як ідеться в ухвалі, яка подана у пості журналістки, підозрюваний у тяжкому злочині перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 26 квітня 2024 року. Ухвалу покарання для Аблова зробила слідчий суддя Київського райсуду Юлія Федулєєва.

Ухвала суду. Фото: Ірина Гриб



Так, Іван Аблов зобов’язаний носити електронний браслет, прибувати до правоохоронних органів на першу вимогу слідчого або судді, сповіщати про зміну місця проживання або роботи, утриматися від спілкування зі свідками у зазначеній справі, здати на зберігання свій закордонний паспорт.

Які обвинувачення

Івана Аблова підозрюють в умисному вбивстві, яке він скоїв в новорічну ніч. Молодик посварився з Ігорем Гергелем і завдав йому кілька ударів ножем у готельному комплексі "Золотий Бугаз", що в селі Грибівка Одеського району. Після скоєного Аблов втік. 15 січня 2024 року поліція затримала зловмисника та суд відправив його під варту без права внесення застави.

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали жителя Одещини за підозрою в умисному вбивстві його односельця. Чоловік під час сварки вдарив свого знайомого ножем у груди за те, що той казав образливі речі на адресу дружини зловмисника.

Також ми поідомляли, що в Одеській області судитимуть неповнолітнього, який жорстоко вбив свою матір та молодшу сестру. В понеділок, 8 квітня, Любашівський районний суд області помістив його під варту.