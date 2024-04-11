В Одессе сына экс-судьи, зарезавшего человека, отпустили под домашний арест, — СМИ

Иван Аблов. Фото: Следствие.ИНФО

Сын известных судей Иван Аблов подозревается в умышленном убийстве. Однако суд назначил ему наказание в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом на своем телеграмм-канале сообщила журналист Ирина Гриб.

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Постановление судьи

Как говорится в постановлении, представленном в посту журналистки, подозреваемый в тяжком преступлении будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 26 апреля 2024 года. Постановление наказания для Аблова сделала следователь судья Киевского райсуда Юлия Федулеева.

Одобрение суда. Фото: Ирина Гриб



Так, Иван Аблов обязан носить электронный браслет, прибывать в правоохранительные органы по первому требованию следователя или судьи, извещать об изменении места жительства или работы, воздержаться от общения со свидетелями по указанному делу, сдать на хранение свой загранпаспорт.

Какие обвинения

Ивана Аблова подозревают в преднамеренном убийстве, которое он совершил в новогоднюю ночь. Молодой человек поссорился с Игорем Гергелем и нанес ему несколько ударов ножом в гостиничном комплексе "Золотой Бугаз", что в селе Грибовка Одесского района. После совершенного Аблов скрылся. 15 января 2024 г. полиция задержала злоумышленника и суд отправил его под стражу без права внесения залога.

Ранее мы писали, что правоохранители задержали жителя Одесской области по подозрению в умышленном убийстве его односельчанина. Мужчина во время ссоры ударил своего знакомого ножом в грудь за то, что тот говорил обидные вещи в сторону жены злоумышленника.

Также мы сообщали, что в Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который жестоко убил свою мать и младшую сестру. В понедельник, 8 апреля, Любашевский районный суд области поместил его под стражу.