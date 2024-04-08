На Одещині судитимуть неповнолітнього, який вбив матір та молодшу сестру

Обрання запобіжного заходу неповнолітньому у Любашівському райсуді Одещини. Фото: Національна поліція

В Одеській області судитимуть неповнолітнього, який жорстоко вбив свою матір та молодшу сестру. В понеділок, 8 квітня, Любашівський районний суд області помістив його під варту.

Про це інформує пресслужба ГУНП в Одеській області.

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За повідомленням правоохоронців, подія сталася 6 квітня у місті Ананьїв Одеської області. Старший син 38-річної загиблої, якому було 16 років, вдарив жінку в шию ножем через відмову у кишенькових грошах. Для вбивства сестри він використав інший ніж.

Викликав поліцію 11-річний син загиблої. Правоохоронці затримали хлопця під час прогулянки. Судмедексперти, дослідивши два предмети зброї вбивства, підтвердили причетність хлопця в його скоєнні.

Любашівський райсуд Одеської області помістив хлопця під варту на 60 діб в якості запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник завдав смертельних ножових поранень власнику помешкання та втік до іншого міста.

Додамо, у Пересипському районі міста виявили тіло чоловіка на сходовому майданчику. Виявилося, що вбивство сталося напередодні під час застілля. Правоохоронці згодом затримали підозрюваного.