В Одеській області вбили матір з дитиною — подробиці

Слідчі працюють на місці злочину. Фото: Нацполіція

Сьогодні в Подільському районі на Одещині знайшли вбиту жінку з дитиною. Наразі відомо, що злочинця вже затримано, з ним працюють правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в одеській області.

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За інформацією поліцейських, виявлено тіла з ознаками насильницької смерті 39-річної жінки та її 7-річної доньки. Вони були знайдені вранці, 6 квітня, у будинку, якому проживали. Наразі правоохоронці здійснюють роботу на місці злочину, збираючи докази та встановлюючи всі обставини події. Також повідомляється, що особу підозрюваного встановлено, з ним працюють слідчі.

Яке покарання

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Злочинцю загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, поліція Одещини затримала підлітка за підозрою у вбивстві малолітньої дівчини з Березівського району. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також ми писали, що в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник наніс смертельні ножові поранення хазяїну помешкання та втік до іншого міста.

Додамо, у Пересипському районі Одеси виявили тіло чоловіка на сходовому майданчику. Виявилося, що вбивство сталося напередодні під час застілля. Правоохоронці згодом затримали підозрюваного.