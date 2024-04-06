Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области убили мать с ребенком — подробности arrow

В Одесской области убили мать с ребенком — подробности

6 апреля 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области убили мать с ребенком — подробности
Следователи работают на месте преступления. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня в Подольском районе Одесской области нашли убитую женщину с ребенком. На данный момент известно, что преступник уже задержан, с ним работают правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Убийство в Одесской области

По информации полицейских, обнаружены тела с признаками насильственной смерти 39-летней женщины и ее 7-летней дочери. Они были найдены утром, 6 апреля, в доме, в котором проживали. Правоохранители осуществляют работу с поличным, собирая доказательства и устанавливая все обстоятельства происшествия. Также сообщается, что личность подозреваемого установлена, с ним работают следователи.

Какое наказание

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, полиция Одесской области задержала подростка по подозрению в убийстве малолетней девушки из Березовского района. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Одессе владелец квартиры поругался со своим арендатором во время застолья. В результате ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения хозяину дома и скрылся в другой город.

Добавим, в Пересыпском районе Одессы обнаружили тело мужчины на лестничной площадке. Оказалось, что убийство произошло накануне во время застолья. Правоохранители впоследствии задержали подозреваемого.

Одесса
убийство
Одесская область
Одесская ОГА
Криминал
Новости Одессы
тело

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК