В Одесской области убили мать с ребенком — подробности

Следователи работают на месте преступления. Фото: Нацполиция

Сегодня в Подольском районе Одесской области нашли убитую женщину с ребенком. На данный момент известно, что преступник уже задержан, с ним работают правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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По информации полицейских, обнаружены тела с признаками насильственной смерти 39-летней женщины и ее 7-летней дочери. Они были найдены утром, 6 апреля, в доме, в котором проживали. Правоохранители осуществляют работу с поличным, собирая доказательства и устанавливая все обстоятельства происшествия. Также сообщается, что личность подозреваемого установлена, с ним работают следователи.

Какое наказание

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, полиция Одесской области задержала подростка по подозрению в убийстве малолетней девушки из Березовского района. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Одессе владелец квартиры поругался со своим арендатором во время застолья. В результате ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения хозяину дома и скрылся в другой город.

Добавим, в Пересыпском районе Одессы обнаружили тело мужчины на лестничной площадке. Оказалось, что убийство произошло накануне во время застолья. Правоохранители впоследствии задержали подозреваемого.