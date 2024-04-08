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В Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который убил мать и младшую сестру

8 апреля 2024 19:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который убил мать и младшую сестру
Избрание меры пресечения несовершеннолетнему в Любашевском райсуде Одесской области. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который жестоко убил свою мать и младшую сестру. В понедельник, 8 апреля, Любашевский районный суд области поместил его под стражу.

Об этом информирует пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Что совершил несовершеннолетний

По сообщению стражей порядка, событие произошло 6 апреля в городе Ананьев Одесской области. Старший сын 38-летней погибшей, которому было 16 лет, ударил женщину в шею ножом из-за отказа в карманных деньгах. Для убийства сестры он использовал другой нож.

Вызвал полицию 11-летний сын погибшей. Правоохранители задержали молодого человека во время прогулки. Судмедэксперты, изучив два предмета орудия убийства, подтвердили причастность парня в его совершении.

Любашевский райсуд Одесской области поместил несовершеннолетнего под стражу на 60 суток в качестве меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе владелец квартиры поругался со своим арендатором во время застолья. В результате ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения владельцу помещения и скрылся в другой город.

А в Пересыпском районе города обнаружили тело мужчины на лестничной площадке. Оказалось, что убийство произошло накануне во время застолья. Правоохранители впоследствии задержали подозреваемого.

Одесса
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полиция
Украина
Одесская область

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