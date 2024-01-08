Син судді вбив людину в Одесі та втік до Європи — поліція оголосила у розшук

Відомості про розшук. Фото: скриншот

Правоохоронці оголосили у розшук сина судді Київського окружного адмінсуду Євгена Аблова, якого підозрюють у вбивстві людини. Це сталося під час відпочинку у котеджному комплексі в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

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Деталі інциденту

У новорічну ніч в районі села Грибівка Одеського району у котеджі готельного комплексу "Золотий Бугаз" під час святкування між Іваном Абловим та охоронцем Ігорем Гергелем виник конфлікт. Повідомляється, що син судді під час сутички схопив кухонний ніж та завдав охоронцю удар в область серця. Від отриманої травми той помер на місці.

Наразі відомо, що після інциденту Аблов зник 5 січня. Після цього його слід знайшли в Європі.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-вбивцю оголосили у розшук. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, В Одеському районі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у замовленні вбивства. Злочинець через постійні суперечки вирішив позбутися від свого сусіда, оцінивши його життя у 10 тисяч доларів.

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у вбивстві людини. Місцевий мешканець заколов ножем сусіда та викинув тіло у Хаджибейський лиман.