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Сын судьи убил человека в Одессе и скрылся в Европе — полиция объявила в розыск

8 января 2024 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сын судьи убил человека в Одессе и скрылся в Европе — полиция объявила в розыск
Сведения о розыске. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правоохранители объявили в розыск сына судьи Киевского окружного админсуда Евгения Аблова, подозреваемого в убийстве человека. Это произошло во время отдыха в коттеджном комплексе в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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Детали инцидента

В новогоднюю ночь в районе села Грибовка Одесского района в коттедже гостиничного комплекса "Золотой Бугаз" во время празднования между Иваном Абловым и охранником Игорем Гергелем возник конфликт. Сообщается, что сын судьи во время стычки схватил кухонный нож и нанес охраннику удар в область сердца. От полученной травмы тот скончался на месте.

Пока известно, что после инцидента Аблов исчез 5 января. После этого его следует обнаружить в Европе.

Какое наказание грозит

Горе-убийцу объявили в розыск. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, В Одесском районе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в заказе убийства. Преступник из-за постоянных споров решил избавиться от своего соседа, оценив его жизнь в 10 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в убийстве человека. Местный житель заколол ножом соседа и выбросил тело в Хаджибейский лиман.

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