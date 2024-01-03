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На Одещині затримали чоловіка, який замовив вбивство сусіда

3 січня 2024 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали чоловіка, який замовив вбивство сусіда
Поліцейські затримали замовника вбивства. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеському районі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у замовленні вбивства. Злочинець через постійні суперечки вирішив позбутися від свого сусіда, оцінивши його життя у 10 тисяч доларів. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі замовного вбивства

Мешканець села в Одеському районі вирішив вбити свого сусіда, з яким мав довготривалі неприязні відносини. Для цього він шукав виконавців, які зроблять "брудну справу". 

Життя ненависного односельця зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів. Заплатити гроші він пообіцяв після виконання "роботи".

Для забезпечення свого алібі замовник за декілька днів до вбивства поїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння злочину.

Однак правоохоронці дізналися про схему та інсценували вбивство, від імені одного із виконавців надіслали на мобільний телефон замовника "звіт" у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви та домовився про зустріч для розрахунку. Затримали зловмисника під час передачі грошей. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у спричинені тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік вдарив потерпілого по голові, після чого виникла черепно-мозкова травма. 

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у вбивстві людини. Місцевий мешканець заколов ножем сусіда та викинув тіло у Хаджибейський лиман. 

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