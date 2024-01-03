Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области задержали мужчину, который заказал убийство соседа arrow

В Одесской области задержали мужчину, который заказал убийство соседа

3 января 2024 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали мужчину, который заказал убийство соседа
Полицейские задержали заказчика убийства. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесском районе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в заказе убийства. Преступник из-за постоянного спора решил избавиться от своего соседа, оценив его жизнь в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали заказного убийства

Житель села в Одесском районе решил убить своего соседа, с которым имел долгосрочные неприязненные отношения. Для этого он искал исполнителей, которые сделают "грязное дело".

Жизнь ненавистного односельчанина злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов. Заплатить деньги он пообещал после выполнения "работы".

Для обеспечения своего алиби заказчик за несколько дней до убийства уехал из дома и должен был вернуться только после совершения преступления.

Однако стражи порядка узнали о схеме и инсценировали убийство, от имени одного из исполнителей направили на мобильный телефон заказчика "отчет" в виде фотографий с окровавленным телом жертвы и договорился о встрече для расчета. Задержан злоумышленник во время передачи денег.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Мужчина ударил пострадавшего по голове, после чего возникла черепно-мозговая травма.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в убийстве человека. Местный житель заколол ножом соседа и выбросил тело в Хаджибейский лиман.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме