В Одесской области задержали мужчину, который заказал убийство соседа

Полицейские задержали заказчика убийства. Фото: Нацполиция

В Одесском районе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в заказе убийства. Преступник из-за постоянного спора решил избавиться от своего соседа, оценив его жизнь в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали заказного убийства

Житель села в Одесском районе решил убить своего соседа, с которым имел долгосрочные неприязненные отношения. Для этого он искал исполнителей, которые сделают "грязное дело".

Жизнь ненавистного односельчанина злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов. Заплатить деньги он пообещал после выполнения "работы".

Для обеспечения своего алиби заказчик за несколько дней до убийства уехал из дома и должен был вернуться только после совершения преступления.

Однако стражи порядка узнали о схеме и инсценировали убийство, от имени одного из исполнителей направили на мобильный телефон заказчика "отчет" в виде фотографий с окровавленным телом жертвы и договорился о встрече для расчета. Задержан злоумышленник во время передачи денег.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Мужчина ударил пострадавшего по голове, после чего возникла черепно-мозговая травма.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в убийстве человека. Местный житель заколол ножом соседа и выбросил тело в Хаджибейский лиман.