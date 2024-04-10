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Заступився за дружину — на Одещині затримали чоловіка за підозрою у вбивстві

10 квітня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Заступився за дружину — на Одещині затримали чоловіка за підозрою у вбивстві
Правоохоронці затримали злочинця. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці затримали жителя Одещини за підозрою в умисному вбивстві його односельця. Чоловік під час сварки вдарив свого знайомого ножем у груди за те, що той казав образливі речі у бік дружини зловмисника.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Жителі Сергіївської ОТГ, чоловіки 54 та 49 років, вирішили зібратись у старшого з них вдома і випити. Під час застілля між ними виникла сварка — гість почав заочно ображати дружину свого знайомого. Через це господар помешкання не витримав, схопив зі столу ніж і вдарив ним гостя. 

Поліцейські виявили його 49-річного односельця без ознак життя з ножовим пораненням у грудях. Зловмисник перебував вдома й одразу зізнався у скоєному.

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві, що передбачено ч. 1 ст. 115 КК України. За такий злочин жителю Одещини загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення. 

Вбивства на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області судитимуть неповнолітнього, який жорстоко вбив свою матір та молодшу сестру. В понеділок, 8 квітня, Любашівський районний суд області помістив його під варту.

Також ми писали, що раніше в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник завдав смертельних ножових поранень власнику помешкання та втік до іншого міста.

Додамо, у Пересипському районі Одеси виявили тіло чоловіка на сходовому майданчику. Виявилося, що вбивство сталося напередодні. під час застілля. Правоохоронці згодом затримали підозрюваного.

Одеса
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