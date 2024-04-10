Заступился за жену — в Одесской области задержали мужчину по подозрению в убийстве
Правоохранители задержали жителя Одесской области по подозрению в умышленном убийстве его односельчанина. Мужчина во время ссоры ударил своего знакомого ножом в грудь за то, что тот говорил обидные вещи в сторону жены злоумышленника.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали дела
Жители Сергеевской ОТГ, мужчины 54 и 49 лет решили собраться у старшего дома и выпить. В ходе застолья между ними возникла ссора — гость начал заочно оскорблять жену своего знакомого. В результате хозяин дома не выдержал, схватил со стола нож и ударил им гостя.
Полицейские обнаружили его 49-летнего односельчанина без признаков жизни с ножевым ранением в груди. Злоумышленник находился дома и сразу сознался в содеянном.
Что угрожает
Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, что предусмотрено ч. 1 ст. 115 УК Украины. За такое преступление жителю Одесчины грозит до пятнадцати лет заключения.
Убийства в Одесской области
Напомним, что в Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который жестоко убил свою мать и младшую сестру. В понедельник, 8 апреля, Любашевский районный суд области поместил его под стражу.
Также мы писали, что раньше в Одессе владелец квартиры поругался со своим арендатором во время застолья. В результате ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения владельцу помещения и скрылся в другой город.
Добавим, в Пересыпском районе Одессы обнаружили тело мужчины на лестничной площадке. Оказалось, что убийство произошло накануне, во время застолья. Правоохранители впоследствии задержали подозреваемого.
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