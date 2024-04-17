Приревновал жену к товарищу — в Одесской области мужчина убил конкурента

Полиция задержала убийцу. Фото: Нацполиция

В Одесской области полиция задержала мужчину, который на пьяную голову убил своего товарища из-за ревности к гражданской жене. Оказалось, что фигурант ранее был осужден и отбывал наказание за разбойное нападение.



Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Подробности инцидента

В Измаиле женщина вместе со своим гражданским мужчиной, который семь лет отбыл за решеткой, пришли в гости к знакомому и втроем решили выпить алкоголь.

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Во время застолья мужчины начали ссориться из-за женщины. В ходе скандала 39-летний гость на почве ревности ударил ножом в грудь и ногу своего 45-летнего товарища.

Полиции убийца сказал, что к этому привели ревность и употребленный алкоголь. Пострадавший скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Что угрожает

Мужчине сообщили о подозрении в убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Убийства в Одесской области

Мы ранее сообщали, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел конфликт между родственниками. В результате ссоры отец нанес собственному сыну ножевые ранения шеи.

Также мы писали, что сын судей Иван Аблов обвиняется в преднамеренном убийстве, которое произошло в новогоднюю ночь в Одесской области. По информации СМИ, за это преступление суд избрал для подозреваемого наказание в виде домашнего ареста.

Добавим, правоохранители задержали жителя Одесской области по подозрению в умышленном убийстве его односельчанина. Мужчина во время ссоры ударил своего знакомого ножом в грудь за то, что тот говорил обидные вещи в адрес жены злоумышленника.