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На Одещині чоловік вбив власного сина — подробиці

11 квітня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині чоловік вбив власного сина — подробиці
Чоловік із кухонним ножем в руках. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Білгород-Дністровському районі на Одещині стався конфлікт між родичами. В результаті сварки батько завдав власному сину ножові поранення шиї.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

У Татарбунарах 71-річний батько разом із сином 54 років пили в гаражі. Під час застілля виникла сварка, та батько схопив ніж і вдарив ним свого сина декілька разів в шию.  

Потерпілого знайшла його ж сестра, котра прийшла навідатись до родичів. Жінка одразу викликала поліцію та швидку, проте врятувати 54-річного чоловіка не вдалось. 

Яке покарання

Батьку потерпілого повідомили про підозру у вбивстві. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 ККУ та карається позбавленням волі на строк до 15 років. 

Вбивства на Одещині

Нагадаємо, що син суддів Іван Аблов звинувачується в умисному вбивстві, яке сталося у новорічну ніч в Одеській області. За інформацією ЗМІ, за цей злочин суд обрав для підозрюваного покарання у вигляді домашнього арешту. 

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали жителя Одещини за підозрою в умисному вбивстві його односельця. Чоловік під час сварки вдарив свого знайомого ножем у груди за те, що той казав образливі речі на адресу дружини зловмисника.

Також ми поідомляли, що в Одеській області судитимуть неповнолітнього, який жорстоко вбив свою матір та молодшу сестру. В понеділок, 8 квітня, Любашівський районний суд області помістив його під варту.

Одеса
алкоголь
вбивство
поліція
родина
конфлікт
різанина
Одеська область
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