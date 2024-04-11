В Одесской области мужчина убил собственного сына — подробности

Человек с кухонным ножом в руках. Фото: Depositphotos

В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел конфликт между родственниками. В результате ссоры отец нанес собственному сыну ножевые ранения шеи.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

В Татарбунарах 71-летний отец вместе с сыном 54 лет пили в гараже. Во время застолья возникла ссора, но отец схватил нож и ударил им своего сына несколько раз в шею.

Пострадавшего нашла его сестра, которая пришла наведаться к родственникам. Женщина сразу вызвала полицию и скорую, однако спасти 54-летнего мужчину не удалось.

Какое наказание

Отцу потерпевшего сообщили о подозрении в убийстве. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 115 УКУ и наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.

Убийства в Одесской области

Напомним, что сын судей Иван Аблов обвиняется в умышленном убийстве, произошедшем в новогоднюю ночь в Одесской области. По информации СМИ, за это преступление суд избрал для подозреваемого наказание в виде домашнего ареста.

Ранее мы писали, что правоохранители задержали жителя Одесской области по подозрению в умышленном убийстве его односельчанина. Мужчина во время ссоры ударил своего знакомого ножом в грудь за то, что тот говорил обидные вещи в сторону жены злоумышленника.

Также мы сообщали, что в Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который жестоко убил свою мать и младшую сестру. В понедельник, 8 апреля, Любашевский районный суд области поместил его под стражу.