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В Одессе харьковчанин убил юношу из-за жажды курения— подробности

8 мая 2024 10:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе харьковчанин убил юношу из-за жажды курения— подробности
Полиция задержала убийцу молодого парня в Одессе. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители задержали 24-летнего жителя Харькова и выдвинули ему подозрение в умышленном убийстве. Преступник, находясь в Одессе, ударил ножом в сердце молодого парня за то, что тот не дал закурить.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности инцидента

По ул. Варненской в Одессе двое молодых людей сидели возле детской площадки, решили закурить, но сигарет не было. Они увидели двух 16-летних ребят и спросили у них, однако те сказали, что не курят. Такой ответ молодых людей не удовлетворил и они начали ссору.

В ходе конфликта один из ребят приснул обидчику в лицо слезоточивым газом и скрылся. Позже он позвонил по телефону в охранную фирму. Но пока пострадавший просил о помощи, второй злоумышленник — житель Харькова — ударил ножом в грудь его друга, выбросил оружие и скрылся. От полученных ранений 16-летний парень скончался. Позже убийцу задержали в съемной квартире в Хаджибейском районе города.

Убийство подростка в Одессе: полицейские оперативно установили и задержали злоумышленника
Полицейские обнаружили орудие убийства. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Молодому человеку сообщено о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УКУ. За совершенное ему грозит до 15 лет заключения.

Случаи убийства в Одесской области

Мы ранее писали, что полиция Одессы задержала местного бездомного, совершившего убийство в Приморском районе города. 36-летний одессит заколол кухонным ножом знакомого за то, что тот не вернул ему телефон.

Также мы сообщали, что в Одесской области полиция задержала мужчину, который на пьяную голову убил своего товарища из-за ревности к гражданской жене. Оказалось, что фигурант ранее был осужден и отбывал наказание за разбойное нападение.

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