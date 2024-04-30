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Життя людини оцінив у телефон — поліція затримала вбивцю

30 квітня 2024 19:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Життя людини оцінив у телефон — поліція затримала вбивцю
Поліцейські в Одесі заьтримали безхатька, який вбив чоловіка з ателефон. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліція Одеси затримала місцевого безхатька, яки скоїв вбивство у Приморському районі міста. 36-річний одесит заколов кухонним ножем знайомого за те, що той не повернув йому телефон. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Одесит, що не мав місця проживання та пересувався на інвалідному візку, познайомився з жителем іншої області та надав йому свій телефон на деякий час.  Проте під час наступної зустрічі чоловіків приїжджий мобільний не повернув. Через це між ними виникла сварка, під час якої безхатька вдарив свого знакомого ножем у груди та поїхав геть. 

"Він мене рішив кинути. Я його сьогодні зустрів, а він сказав, що мій телефон віддав комусь. Слово за слово, то я порізав його ножем", — сказав безхатько.

Поранений намагався перейти дорогу, але впав посеред проїжджої частини і помер від кровотечі.
 

Безхатько в Одесі вбив чоловіка
Поліцейські затримали вбивцю. Фото: скриншот

Яке покарання

Одеситу повідомили про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 ККУ і карається позбавленням волі на строк до пʼятнадцяти років. 

Випадки вбивства на Одещині

Ми раніше писали, що на Одещині поліція затримала чоловіка, який на п'яну голову вбив свого товариша через ревнощі до цивільної дружини. Виявилось, що фігурант раніше вже був засуджений та відбував покарання за розбійний напад.

Також ми повідомляли, що у Білгород-Дністровському районі на Одещині стався конфлікт між родичами. В результаті сварки батько завдав власному сину ножові поранення шиї.

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