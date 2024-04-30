Жизнь человека оценил в телефон — полиция задержала убийцу

Полицейские в Одессе задержали бездомного, убившего мужчину за телефон. Фото: Нацполиция

Полиция Одессы задержала местного бездомного, совершившего убийство в Приморском районе города. 36-летний одессит заколол кухонным ножом знакомого за то, что тот не вернул ему телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Одессит, не имевший места жительства и передвигавшийся на инвалидной коляске, познакомился с жителем другой области и предоставил ему свой телефон на время. Однако во время следующей встречи мужчин приезжий мобильный не вернул. Поэтому между ними возникла ссора, во время которой бездомный ударил своего знакомого ножом в грудь и уехал.

"Он меня решил кинуть. Я его сегодня встретил, а он сказал, что мой телефон отдал кому-то. Слово за слово, так я порезал его ножом" , — сказал бездомный.

Раненый пытался перейти дорогу, но упал посреди проезжей части и скончался от кровотечения.

Полицейские задержали убийцу. Фото: скриншот

Какое наказание

Одесситу сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 115 УКУ и наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.

Случаи убийства в Одесской области

Мы раньше писали, что в Одесской области полиция задержала мужчину, который на пьяную голову убил своего товарища из-за ревности к гражданской жене. Оказалось, что фигурант ранее уже был осужден и отбывал наказание за разбойное нападение.

Также мы сообщали, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел конфликт между родственниками. В результате ссоры отец нанес собственному сыну ножевые ранения шеи.