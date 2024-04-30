Жизнь человека оценил в телефон — полиция задержала убийцу
Полиция Одессы задержала местного бездомного, совершившего убийство в Приморском районе города. 36-летний одессит заколол кухонным ножом знакомого за то, что тот не вернул ему телефон.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали дела
Одессит, не имевший места жительства и передвигавшийся на инвалидной коляске, познакомился с жителем другой области и предоставил ему свой телефон на время. Однако во время следующей встречи мужчин приезжий мобильный не вернул. Поэтому между ними возникла ссора, во время которой бездомный ударил своего знакомого ножом в грудь и уехал.
"Он меня решил кинуть. Я его сегодня встретил, а он сказал, что мой телефон отдал кому-то. Слово за слово, так я порезал его ножом" , — сказал бездомный.
Раненый пытался перейти дорогу, но упал посреди проезжей части и скончался от кровотечения.
Какое наказание
Одесситу сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 115 УКУ и наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.
Случаи убийства в Одесской области
Мы раньше писали, что в Одесской области полиция задержала мужчину, который на пьяную голову убил своего товарища из-за ревности к гражданской жене. Оказалось, что фигурант ранее уже был осужден и отбывал наказание за разбойное нападение.
Также мы сообщали, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел конфликт между родственниками. В результате ссоры отец нанес собственному сыну ножевые ранения шеи.
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