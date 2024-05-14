В Одесі правоохоронець покінчив життя самогубством — причини

В Одесі знайшли мертвим правоохоронця. Ілюстративне фото: ВІККА

Співробітник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону вчора увечері скинувся з вікна свого помешкання. Інцидент стався в ході конфлікту з дружиною.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Подробиці інциденту

За даними ЗМІ, біля під'їзду був знайдений мертвим начальник відділу ведення Єдиного реєстру досудових рішень та інформаційно-аналітичної роботи Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Слідчі встановили, що чоловік впав із сьомого поверху під час сімейної сварки.

Випадки вбивств на Одещині

Ми писали раніше, що правоохоронці затримали 24-річного жителя Харкова та висунули йому підозру в умисному вбивстві. Злочинець, перебуваючи в Одесі, вдарив ножем у серце молодого хлопця за те, що той не дав закурити.

Також ми повідомляли, що поліція Одеси затримала місцевого безхатька, який скоїв вбивство у Приморському районі міста. 36-річний одесит заколов кухонним ножем знайомого за те, що той не повернув йому телефон.

Додамо, що на Одещині поліція затримала чоловіка, який на п'яну голову вбив свого товариша через ревнощі до цивільної дружини. Виявилось, що фігурант раніше вже був засуджений та відбував покарання за розбійний напад.