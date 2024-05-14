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В Одессе правоохранитель покончил жизнь самоубийством — причины

14 мая 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе правоохранитель покончил жизнь самоубийством — причины
В Одессе нашли мертвым милиционера. Иллюстративное фото: ВIККА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сотрудник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона вчера вечером сбросился из окна своего дома. Инцидент произошел в ходе конфликта с супругой.

Об этом сообщают СМИ.

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Подробности инцидента

По данным СМИ, у подъезда был обнаружен мертвым начальник отдела ведения Единого реестра досудебных решений и информационно-аналитической работы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Следователи установили, что мужчина упал с седьмого этажа во время семейной ссоры.

Случаи убийств в Одесской области

Мы писали ранее, что правоохранители задержали 24-летнего жителя Харькова и выдвинули ему подозрение в умышленном убийстве. Преступник, находясь в Одессе, ударил ножом в сердце молодого парня за то, что тот не дал закурить.

Также мы сообщали, что полиция Одессы задержала местного бездомного, совершившего убийство в Приморском районе города. 36-летний одессит заколол кухонным ножом знакомого за то, что тот не вернул ему телефон.

Добавим, что в Одесской области полиция задержала мужчину, который на пьяную голову убил своего товарища из-за ревности к гражданской жене. Оказалось, что фигурант ранее уже был осужден и отбывал наказание за разбойное нападение.

Одесса
смерть
СМИ
конфликт
Одесская область
прокуратура
самоубийство
Новости Одессы

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