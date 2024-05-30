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В Одессе мужчина порезал 8-летнюю дочь и жену, а затем покончил жизнь самоубийством

30 мая 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе мужчина порезал 8-летнюю дочь и жену, а затем покончил жизнь самоубийством
Полиция расследует инцидент в Одессе Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полиция начала расследование по факту сегодняшнего инцидента в одном из дворов многоэтажки в спальном районе Одессы. В ходе следствия оказалось, что семья уже попадала в поле зрения правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Что выявило следствие

Вчера вечером 31-летняя женщина вызвала полицию из-за агрессивного поведения своего 39-летнего мужчины, которое произошло впервые. Прибывшие на вызов патрульные составили протокол за домашнее насилие. Мужчину обязали оставить жилье на трое суток и запретили контактировать с семьей. В присутствии полицейских он собрал вещи и ушел из дома.

Однако сегодня фигурант неожиданно напал на жену и дочь у подъезда, когда они возвращались с прогулки. Он нанес им множественные ножевые ранения, а затем поднялся на 12-й этаж дома и выпрыгнул с балкона.

В Одессе мужчина порезал дочь и жену
Нож на месте инцидента. Фото: Нацполиция

Тело мужчины обнаружили возле дома. Мать с ребенком госпитализировали. Предварительно у женщины диагностированы проникающие ранения брюшной полости и грудной клетки, а у девочки — ранения спины и шеи.

Действия полиции

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьям "покушение на умышленное убийство женщины и малолетнего ребенка" и "умышленное убийство с отметкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства этого трагического инцидента.

Трагические случаи в Одессе

Мы писали ранее, что сотрудник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона выбросился из окна своего дома. Инцидент произошел в ходе конфликта с супругой.

Также мы писали, что правоохранители задержали 24-летнего жителя Харькова и выдвинули ему подозрение в умышленном убийстве. Преступник, находясь в Одессе, ударил ножом в сердце молодого парня за то, что тот не дал закурить.

В Одессе произошел несчастный случай с 19-летним студентом военной академии. Молодой человек разбился во время учений из-за того, что у него не раскрылся парашют.

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