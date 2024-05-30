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В Одесі чоловік напав на дружину і дитину — подробиці трагедії

30 травня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі чоловік напав на дружину і дитину — подробиці трагедії
В Одесі чоловік напав на дружину та дитину. Фото: з відкритих джерел
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Київському районі Одеси чоловік накинувся на своїх рідних. В результаті інциденту, його жінку та 8-річну дитину забрала швидка. 

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах. 
 

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Деталі інциденту

Чоловік наніс ножові рани своїй дружині в шию та 8-річній донечці в область спини. Після нападу зловмисник стрибнув з 6-го поверху житлового будинку і загинув на місці події.

Поранених жінку і дитину терміново госпіталізували. На місце інциденту прибули правоохоронці та медики. Слідчі з'ясовують обставини трагедії та мотиви вчинку.

Трагічні випадки в Одесі

Ми писали раніше, що співробітник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викинувся з вікна свого помешкання. Інцидент стався в ході конфлікту з дружиною. 

Також ми писали, що правоохоронці затримали 24-річного жителя Харкова та висунули йому підозру в умисному вбивстві. Злочинець, перебуваючи в Одесі, вдарив ножем у серце молодого хлопця за те, що той не дав закурити.

Додамо, в Одесі стався нещасний випадок із 19-річним студентом військової академії. Молодик розбився під час навчань через те, що в нього не розкрився парашут.

Одеса
трагедія
швидка допомога
ЗМІ
медики
різанина
самогубство

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