В Одесі чоловік напав на дружину і дитину — подробиці трагедії

В Одесі чоловік напав на дружину та дитину. Фото: з відкритих джерел

У Київському районі Одеси чоловік накинувся на своїх рідних. В результаті інциденту, його жінку та 8-річну дитину забрала швидка.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.



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Деталі інциденту

Чоловік наніс ножові рани своїй дружині в шию та 8-річній донечці в область спини. Після нападу зловмисник стрибнув з 6-го поверху житлового будинку і загинув на місці події.

Поранених жінку і дитину терміново госпіталізували. На місце інциденту прибули правоохоронці та медики. Слідчі з'ясовують обставини трагедії та мотиви вчинку.

Трагічні випадки в Одесі

Ми писали раніше, що співробітник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викинувся з вікна свого помешкання. Інцидент стався в ході конфлікту з дружиною.

Також ми писали, що правоохоронці затримали 24-річного жителя Харкова та висунули йому підозру в умисному вбивстві. Злочинець, перебуваючи в Одесі, вдарив ножем у серце молодого хлопця за те, що той не дав закурити.

Додамо, в Одесі стався нещасний випадок із 19-річним студентом військової академії. Молодик розбився під час навчань через те, що в нього не розкрився парашут.