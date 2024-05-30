В Одессе мужчина напал на жену и ребенка — подробности трагедии

В Одессе мужчина напал на жену и ребенка. Фото: из открытых источников

В Киевском районе Одессы мужчина набросился на своих родных. В результате инцидента, его жену и 8-летнего ребенка забрала скорая.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



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Детали инцидента

Муж нанес ножевые раны своей жене в шею и 8-летней дочери в область спины. После нападения злоумышленник прыгнул с 6-го этажа жилого дома и погиб на месте происшествия.

Раненых женщину и ребенка срочно госпитализировали. На место инцидента прибыли правоохранители и медики. Следователи выясняют обстоятельства трагедии и мотивы поступка.

Трагические случаи в Одессе

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