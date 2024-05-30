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В Одессе мужчина напал на жену и ребенка — подробности трагедии

30 мая 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе мужчина напал на жену и ребенка — подробности трагедии
В Одессе мужчина напал на жену и ребенка. Фото: из открытых источников
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Киевском районе Одессы мужчина набросился на своих родных. В результате инцидента, его жену и 8-летнего ребенка забрала скорая.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
 

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Детали инцидента

Муж нанес ножевые раны своей жене в шею и 8-летней дочери в область спины. После нападения злоумышленник прыгнул с 6-го этажа жилого дома и погиб на месте происшествия.

Раненых женщину и ребенка срочно госпитализировали. На место инцидента прибыли правоохранители и медики. Следователи выясняют обстоятельства трагедии и мотивы поступка.

Трагические случаи в Одессе

Мы писали ранее, что сотрудник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона выбросился из окна своего дома. Инцидент произошел в ходе конфликта с супругой.

Также мы писали, что правоохранители задержали 24-летнего жителя Харькова и выдвинули ему подозрение в умышленном убийстве. Преступник, находясь в Одессе, ударил ножом в сердце молодого парня за то, что тот не дал закурить.

В Одессе произошел несчастный случай с 19-летним студентом военной академии. Молодой человек разбился во время учений из-за того, что у него не раскрылся парашют.

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СМИ
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