В Одессе мужчина напал на жену и ребенка — подробности трагедии
В Киевском районе Одессы мужчина набросился на своих родных. В результате инцидента, его жену и 8-летнего ребенка забрала скорая.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Детали инцидента
Муж нанес ножевые раны своей жене в шею и 8-летней дочери в область спины. После нападения злоумышленник прыгнул с 6-го этажа жилого дома и погиб на месте происшествия.
Раненых женщину и ребенка срочно госпитализировали. На место инцидента прибыли правоохранители и медики. Следователи выясняют обстоятельства трагедии и мотивы поступка.
Трагические случаи в Одессе
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