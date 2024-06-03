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В Одессе продолжаются поиски полицейской, которую затянуло в Черное море

3 июня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе полицейскую из Ровно затянуло в Черное море
Водолазы ГСЧС ищут тело девушки в Черном море. Фото: ГСЧС Одесчины.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе молодую девушку смыло волной с пирса в Черное море, поиски тела до сих пор продолжаются. Утопленницей оказалась полицейская из Ровно, которая приехала в Одессу на отдых.

Об этом сообщают пресс-службы ГУНП и ГСЧС в Одесской области.

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Волной сбило с ног

20-летняя девушка на отдых приехала в Одессу и решила сделать фото в память о городе на пирсе одного из пляжей города. Однако из-за больших волн полицейская не удержалась на ногах и ее затянуло в воды Черного моря.

"Первая волна сбила ее с ног, а вторая — смыла в море. Сейчас проводятся поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС" , — сообщили в полиции.

Гибель девушки расследует полиция, дело было открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "пропала без вести".

Предостережение от ГСЧС

В ГСЧС отметили, что спасатели не рекомендуют посещать пляжи. Это связано с тем, что в Одесской области пока нет официально определенных мест для купания.

"Если вы все же решили испытать судьбу, то настоятельно просим вас соблюдать правила безопасности, чтобы уберечь то, что самое ценное свою жизнь!" — говорится в сообщении.

Трагические случаи в Одессе

Мы писали, что полиция проводит расследование по факту инцидента в одном из дворов многоэтажки в спальном районе Одессы. Там мужчина изрезал дочь и жену, а потом выбросился из окна квартиры.

Также мы писали ранее, что сотрудник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона выбросился из окна своего дома. Инцидент произошел в ходе конфликта с супругой.

В Одессе произошел несчастный случай с 19-летним студентом военной академии. Молодой человек разбился во время учений из-за того, что у него не раскрылся парашют.

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