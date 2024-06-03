В Одессе полицейскую из Ровно затянуло в Черное море

Водолазы ГСЧС ищут тело девушки в Черном море. Фото: ГСЧС Одесчины.

В Одессе молодую девушку смыло волной с пирса в Черное море, поиски тела до сих пор продолжаются. Утопленницей оказалась полицейская из Ровно, которая приехала в Одессу на отдых.

Об этом сообщают пресс-службы ГУНП и ГСЧС в Одесской области.

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Волной сбило с ног

20-летняя девушка на отдых приехала в Одессу и решила сделать фото в память о городе на пирсе одного из пляжей города. Однако из-за больших волн полицейская не удержалась на ногах и ее затянуло в воды Черного моря.

"Первая волна сбила ее с ног, а вторая — смыла в море. Сейчас проводятся поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС" , — сообщили в полиции.

Гибель девушки расследует полиция, дело было открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "пропала без вести".

Предостережение от ГСЧС

В ГСЧС отметили, что спасатели не рекомендуют посещать пляжи. Это связано с тем, что в Одесской области пока нет официально определенных мест для купания.

"Если вы все же решили испытать судьбу, то настоятельно просим вас соблюдать правила безопасности, чтобы уберечь то, что самое ценное — свою жизнь!" — говорится в сообщении.

Трагические случаи в Одессе

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