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На Одещині виявили військового-потопельника

18 жовтня 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині виявили військового-потопельника
Криміналісти працюють на місці злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області на чорноморськомуе узбережжі виявили тіло військового. Випадок стався у селищі Лиманському, на місці працюють усі необхідні служби.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

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Наразі відомо, що загиблим виявився боєць нацгвардії, який перебуває у відпустці. Деталі встановлюються. 

Правила поведінки на воді

  • Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.
  • Купатися в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10м/сек, температурі води — не нижче +18°С, повітря — не нижче +24°С.
  • Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.
  • Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

Нагадаємо, нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.

Крім того, прикордонники Ізмаїльського загону врятували члена екіпажу судна під прапором Німеччини. Він випав за борт на річці Дунай поблизу міста Кілія.

Зазначимо, на Хаджибейському лимані мало не потонув чоловік під час відпочинку з друзями. У важкому стані його госпіталізували до Одеської обласної клінічної лікарні.

Також ми писали, що у Болградському районі у місцевій водоймі потонув чоловік. Водолази дістали тіло потопельника.

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