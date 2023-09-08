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Трагедія на водоймі: на Одещині знайшли потопельника

8 вересня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області знайшли потопельника
Водолази дістали тіло з води. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку в Одеській області біля одного зі ставків знайшли потопельника. Чоловік пішов купатися у місцевому ставку біля села Нова Долина та не повернувся.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області. 

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За інформацією надзвичайників, тіло зниклого потопельника вилучили з водойми та передали правоохоронцям. Ним виявився місцевий мешканець 1964 року народження. 

"Нагадуємо кожному свідомому громадянину про те, що ваша безпека, в першу чергу, у ваших руках! Тому, будь ласка, розраховуйте свої можливості та дотримуйтесь встановлених правил, аби уникнути надзвичайних ситуацій та вберегти власне життя", — йдеться у повідомленні ДСНС. 

Правила поведінки на воді

  • Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.
  • Купатися в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10м/сек, температурі води — не нижче +18° С, повітря — не нижче +24° С.
  • Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.
  • Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

Нагадаємо, нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай, у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців, 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.

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