В Одеській області знайшли потопельника

Водолази дістали тіло з води. Фото: ДСНС

Сьогодні зранку в Одеській області біля одного зі ставків знайшли потопельника. Чоловік пішов купатися у місцевому ставку біля села Нова Долина та не повернувся.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

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За інформацією надзвичайників, тіло зниклого потопельника вилучили з водойми та передали правоохоронцям. Ним виявився місцевий мешканець 1964 року народження.

"Нагадуємо кожному свідомому громадянину про те, що ваша безпека, в першу чергу, у ваших руках! Тому, будь ласка, розраховуйте свої можливості та дотримуйтесь встановлених правил, аби уникнути надзвичайних ситуацій та вберегти власне життя", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Правила поведінки на воді

Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.

Купатися в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10м/сек, температурі води — не нижче +18° С, повітря — не нижче +24° С.

Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.

Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

Нагадаємо, нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай, у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців, 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.