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Трагедия на водоеме: на Одесчине нашли утопленника

8 сентября 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области нашли утопленника
Водолазы достали тело из воды. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром в Одесской области возле одного из прудов нашли утопленника. Мужчина пошел купаться в местном пруду возле села Новая Долина и не вернулся.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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По информации чрезвычайников, тело пропавшего утопленника изъяли из водоема и передали правоохранителям. Им оказался местный житель 1964 года рождения.

"Напоминаем каждому сознательному гражданину о том, что ваша безопасность, в первую очередь, в ваших руках! Поэтому, пожалуйста, рассчитывайте свои возможности и соблюдайте установленные правила, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций и уберечь собственную жизнь", — говорится в сообщении ГСЧС.

Правила поведения на воде

  • Безопаснее отдыхать на воде в светлую часть суток.
  • Купаться в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10м/сек, температуре воды — не ниже +18°С, воздух — не ниже +24°С.
  • Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды.
  • Не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов.

Напомним, недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое ребят, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.

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