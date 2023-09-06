Трагедія на узбережжі Одеси: 19-річний юнак потонув під час купання

Рятувальники дістають тіло потопельника. Фото: ДСНС в Одеській області

На одному з пляжів Одеси, де під час купання в морі зник молодий чоловік, якому було лише 19 років. Тіло хлопця знайшли рятувальники.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Сьогодні зранку, команда водолазів ДСНС розпочала інтенсивний пошук молодого чоловіка. Тіло зниклого потопельника вилучили з акваторії моря та передали правоохоронцям.

Рятувальники шукають тіло 19-річного хлопця. Фото: ДСНС в Одеській області

"Ми нагадуємо кожному свідомому громадянину про те, що ваша безпека, в першу чергу, у ваших руках! Тому, будь ласка, розраховуйте свої можливості та дотримуйтесь встановлених правил, аби уникнути надзвичайних ситуацій та вберегти власне життя!", — йдеться в повідомленні.

Відкриття пляжів в Одесі

Море очистилося після підриву Каховської ГЕС, через це в Одесі відкрили для відвідування деякі пляжі. В ОВА опублікували перелік відкритих місць для відпочинку. Правила поведінки та на яких саме пляжах дозволено купатись — читайте в матеріалі.

Зазначимо, перед відкриттям додаткових пляжів необхідно мати детальні дані про акваторію, здійснити обстеження та вжити заходи з усунення небезпечних предметів. Втім навіть повна перевірка не гарантує 100% безпеки.

Нагадаємо, нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай, у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців, 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.