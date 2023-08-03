На Одещині зростає кількість потопельників: в чому причина
В Одеській області діє заборона купання в морі через мінну небезпеку та підрив дамби Каховської ГЕС. Втім від початку літа вже кілька осіб втопились в Чорному морі.
Про це повідомляє директор департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОВА Сергій Готко.
Заборона відвідування пляжів
На Одещині діє обмеження перебування осіб у пляжних зонах, а також обмежено рух транспортних засобів в прибережних межах Чорного моря. Однак, попри всі попередження, кількість трагічних випадків на водоймах тільки збільшується.
"Однак, попри попередження та заборону купатися через мінну небезпеку та небезпеку інфекційних захворювань кількість загиблих людей на водних об’єктах лише зросла. На 3 серпня 2023 вже загинуло 25 осіб, 21 чоловік та дві жінки. Серед загиблих двоє хлопчиків. 10 осіб загинули у липні. Минулого року за такий самий період загинуло 20 осіб, серед них двоє дітей", — розповів Сергій Готко.
Основні причини смерті на водоймах
Серед загиблих, три людини втопилися в морі, сім — у річках та 15 — на закритих водоймах. Головними причинами трагедій, зазначені посадовцем, є необережне поводження на воді, ігнорування особистої безпеки під час купання в небезпечних місцях та занурення в стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай, у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців, 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.