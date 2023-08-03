На Одещині зростає кількість потопельників: в чому причина

Людина тоне. Фото: google

В Одеській області діє заборона купання в морі через мінну небезпеку та підрив дамби Каховської ГЕС. Втім від початку літа вже кілька осіб втопились в Чорному морі.

Про це повідомляє директор департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОВА Сергій Готко.

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Заборона відвідування пляжів

На Одещині діє обмеження перебування осіб у пляжних зонах, а також обмежено рух транспортних засобів в прибережних межах Чорного моря. Однак, попри всі попередження, кількість трагічних випадків на водоймах тільки збільшується.

Сергій Готко. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

"Однак, попри попередження та заборону купатися через мінну небезпеку та небезпеку інфекційних захворювань кількість загиблих людей на водних об’єктах лише зросла. На 3 серпня 2023 вже загинуло 25 осіб, 21 чоловік та дві жінки. Серед загиблих двоє хлопчиків. 10 осіб загинули у липні. Минулого року за такий самий період загинуло 20 осіб, серед них двоє дітей", — розповів Сергій Готко.

Основні причини смерті на водоймах

Серед загиблих, три людини втопилися в морі, сім — у річках та 15 — на закритих водоймах. Головними причинами трагедій, зазначені посадовцем, є необережне поводження на воді, ігнорування особистої безпеки під час купання в небезпечних місцях та занурення в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай, у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців, 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.