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На Одещині врятували моряка, який впав за борт

15 червня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині врятували моряка, який впав за борт
Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У ніч на 15 червня прикордонники Ізмаїльського загону врятували члена екіпажу судна під прапором Німеччини. Він випав за борт на річці Дунай поблизу мальовничого міста Кілія.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Старший механік буксира випав за борт і потрапив у воду. Він став жертвою швидкої течії, що віднесла його далеко від берега. Прикордонний наряд почув його крики про допомогу.

Негайно реагуючи на виклик, прикордонники вирушили на пошуки моряка, використовуючи катер та спеціальний тепловізор для відстеження його місцеперебування на водній поверхні. Після півгодинного напруженого пошуку поза населеним пунктом, охоронці державного кордону знайшли та витягли моряка на берег, де надали першу медичну допомогу до прибуття швидкої допомоги.

Врятований моряк. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
Врятований моряк. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Життю та здоров'ю цього чоловіка нічого не загрожує, і вже сьогодні він повернувся до свого судна, продовжуючи виконувати свої обов'язки на водних просторах. 

Нагадаємо, на Хаджибейському лимані мало не потонув чоловік під час відпочинку з друзями. У важкому стані його госпіталізували в Одеську обласну клінічну лікарню.

Зазначимо, в Ізмаїльському районі під час риболовлі зникли двоє чоловіків. Згодом їх виявили водолази на дні озера Катрал.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі лиман Бурнас стрімко міліє. Вода відійшла від берега на 200 метрів, а сама водойма почала цвісти.

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