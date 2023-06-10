На Одещині двоє рибалок потонули в озері Катрал

Човнова станція. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

В Ізмаїльському районі під час риболовлі зникли двоє чоловіків. Згодом їх виявили водолази на дні озера Катрал.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"Сьогодні о 04:30 на спецлінію надійшло повідомлення про зникнення двох людей на озері Катрал, що в селі Новосільське Ізмаїльського району. О 07:47 водолази ДСНС виявили та вилучили на берег потопельників",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на Одещині біля озера Китай відбулось вбивство. На спецлінію "102" надійшло повідомлення від медиків про тяжке поранення, яке призвело до смерті 46-річного жителя міста Кілія.

Нагадаємо, з 1 травня забороняється вилов бичка. Обмеження стосуються Чорного моря та заток причорноморських лиманів.

Раніше ми писали, що після завершення досудового розслідування на Одещині ДБР представило обвинувальний акт до суду стосовно двох правоохоронців, які підозрюються у зловживанні владою. Виявилося, що вони вимагали хабарі з підприємців за надання дозволів на торгівлю продуктами.