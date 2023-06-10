В Одесской области двое рыбаков утонули в озере Катрал

Лодочная станция. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Измаильском районе во время рыбалки исчезли двое мужчин. Впоследствии их обнаружили водолазы на дне озера Катрал.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"Сегодня в 04:30 на спецлинию поступило сообщение об исчезновении двух человек на озере Катрал в селе Новосельское Измаильского района. В 07:47 водолазы ГСЧС обнаружили и доставили на берег утопленников", — говорится в сообщении.

Отметим, в Одесской области у озера Китай произошло убийство. На спецлинию "102" поступило сообщение от медиков о тяжелом ранении, повлекшем смерть 46-летнего жителя города Килия.

Напомним, с 1 мая запрещается отлов бычка. Ограничения относятся к Черному морю и заливам причерноморских лиманов.

Ранее мы писали, что после завершения досудебного расследования в Одесской области ДБР представило обвинительный акт в суд в отношении двух правоохранителей, подозреваемых в злоупотреблении властью. Оказалось, что они потребовали взятки с предпринимателей за предоставление разрешений на торговлю продуктами.