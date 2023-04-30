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З травня на Одещині забороняється вилов бичка: що відомо

30 квітня 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З травня на Одещині забороняється вилов бичка
Чорноморський бичок Фото: Державне агентство меліорації
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З 1 травня забороняється вилов бичка. Обмеження стосуються Чорного моря та заток причорноморських лиманів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського рибоохоронного патруля.

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"Від першого травня по п'ятнадцяте  червня включно забороняється любительський та промисловий вилов бичка у зв’язку з його нерестом", — йдеться у повідомленні. 

Де саме діють обмеження

Заборона поширюється на територію:

  • Тилігульського лиману;
  • Шаболатського лиману;
  • Сухого лиману;
  • вершину Григорівського (Малого Аджилацького) лиману;
  • Дофінівського (Великого Аджилацького) лиману;
  • акваторію Чорного моря. 

"У період дії заборони дозволяється любительське рибальство гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега", — додають у рибоохоронному патрулі. 

Де нереститься бичок

На мілководних прибережних ділянках водойм. Загальна плодючість у різних самиць становить від 200 ікринок до 4 тисяч. Ікринки грушоподібної форми, довжиною до 4 міліметрів. Зазвичай в одне гніздо відкладають ікру кілька самиць, і молодь вилуплюється в різний час.

Нагадаємо, з 28 квітня в Одеській області заборонили вилов дунайського оселедця. Обмеження діятимуть на час нересту риб.

Додамо, Одеський рибоохоронний патруль затримав порушника, який незаконно виловлював живі біоресурси. Понад 100 тис. грн коштуватимуть порушнику 37 кг креветок та 4 кг крабів.

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