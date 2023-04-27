На півдні Одещини встановлюють заборону на вилов оселедця

Дунайський оселедець. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Від завтра, 28 квітня, в Одеській області забороняється вилов дунайського оселедця. Обмеження діятимуть на час нересту риб.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського рибоохоронного патруля.

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"У період нересту на незаборонених ділянках дозволяється любительське рибальство гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега", — йдеться у повідомленні.

Як діятимуть заборони

На річці Дунай заборона діятиме таким чином:

з 28 квітня по 7 травня включно — на ділянці від Чорного моря до відгалуження Тульчинського гирла;

з 1 по 20 травня включно — на ділянці від відгалуження Тульчинського гирла вгору по річці в межах Одеської області.

На річці Дністер встановлюються наступні терміни та межі:

з 2 по 6 травня включно — у Дністровському лимані, в рукаві Турунчук і в основному річищі річки Дністер від гирла до села Паланка (відмітка 28 км);

з 2 по 11 травня включно — на ділянці ріки Дністер від села Паланка до греблі Дубосарської ГЕС.

Нагадаємо, Одеський рибоохоронний патруль затримав порушника, який незаконно виловлював живі біоресурси. Понад 100 тис. грн коштуватимуть порушнику 37 кг креветок та 4 кг крабів.

Додамо, На Одещині затримали двох браконьєрів. Чоловіки за допомогою електровудки ловили рибу під час державної заборони.