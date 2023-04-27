Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Заборона на вилов оселедця на Одещині: де саме діють обмеження arrow

Заборона на вилов оселедця на Одещині: де саме діють обмеження

27 квітня 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На півдні Одещини встановлюють заборону на вилов оселедця
Дунайський оселедець. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від завтра, 28 квітня, в Одеській області забороняється вилов дунайського оселедця. Обмеження діятимуть на час нересту риб.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського рибоохоронного патруля.

Читайте також:

"У період нересту на незаборонених ділянках дозволяється любительське рибальство гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега", — йдеться у повідомленні.   

Як діятимуть заборони                                 

На річці Дунай заборона діятиме таким чином:

  • з 28 квітня по 7 травня включно — на ділянці від Чорного моря до відгалуження Тульчинського гирла;
  • з 1 по 20 травня включно — на ділянці від відгалуження Тульчинського гирла вгору по річці в межах Одеської області.

На річці Дністер встановлюються наступні терміни та межі:

  • з 2 по 6 травня включно — у Дністровському лимані, в рукаві Турунчук і в основному річищі річки Дністер від гирла до села Паланка (відмітка 28 км);
  • з 2 по 11 травня включно — на ділянці ріки Дністер від села Паланка до греблі Дубосарської ГЕС.

Нагадаємо, Одеський рибоохоронний патруль затримав порушника, який незаконно виловлював живі біоресурси. Понад 100 тис. грн коштуватимуть порушнику 37 кг креветок та 4 кг крабів.

Додамо, На Одещині затримали двох браконьєрів. Чоловіки за допомогою електровудки ловили рибу під час державної заборони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB