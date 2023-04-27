На юге Одесщины устанавливают запрет на отлов сельди

Дунайская сельдь. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

С завтрашнего дня, 28 апреля, в Одесской области запрещается отлов дунайской сельди. Ограничения будут действовать во время нереста рыб.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского рыбоохранного патруля.

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"В период нереста на незапрещенных участках разрешается любительское рыболовство крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой с берега", — говорится в сообщении.

Как будут действовать запреты

На реке Дунай запрет будет действовать следующим образом:

с 28 апреля по 7 мая включительно — на участке от Черного моря до ответвления Тульчинского устья;

с 1 по 20 мая включительно — на участке от ответвления Тульчинского устья вверх по реке в пределах Одесской области.

На реке Днестр устанавливаются следующие сроки и границы:

со 2 по 6 мая включительно — в Днестровском лимане, в рукаве Турунчук и в основном русле реки Днестр от устья до села Паланка (отметка 28 км);

со 2 по 11 мая включительно — на участке реки Днестр от села Паланка до плотины Дубосарской ГЭС.

Напомним, Одесский рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который незаконно вылавливал живые биоресурсы. Более 100 тыс. грн будут стоить нарушителю 37 кг креветок и 4 кг крабов.

Добавим, В Одесской области задержали двух браконьеров. Мужчины с помощью электроудочки ловили рыбу во время государственного запрета.