С мая на Одесщине запрещается отлов бычка

Черноморский бычок Фото: Государственное агентство мелиорации

С 1 мая запрещается отлов бычка. Ограничения относятся к Черному морю и заливам причерноморских лиманов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского рыбоохранного патруля.

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"С первого мая по пятнадцатое июня включительно запрещается любительский и промышленный отлов бычка в связи с его нерестом", — говорится в сообщении.

Где именно действуют ограничения

Запрет распространяется на территорию:

Тилигульского лимана;

Шаболатского лимана;

Сухого лимана;

вершину Григоровского (Малого Аджилацкого) лимана;

Дофиновского (Большого Аджилацкого) лимана;

акватория Черного моря.

"В период действия запрета разрешается любительское рыболовство крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой с берега", — добавляют в рыбоохранном патруле.

Где нерестится бычок

На мелководных прибрежных участках водоемов. Общая плодовитость у разных самок составляет от 200 икринок до 4 тысяч. Икринки грушевидной формы, длиной до 4 миллиметров. Обычно в одно гнездо откладывают икру несколько самок, и молодежь вылупляется в разное время.

Напомним, с 28 апреля в Одесской области запретили отлов дунайской сельди. Ограничения будут действовать во время нереста рыб.

Добавим, Одесский рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который незаконно вылавливал живые биоресурсы. Более 100 тыс. грн будут стоить нарушителю 37 кг креветок и 4 кг крабов.