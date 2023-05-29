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Екологічна катастрофа: на Одещині стрімко висихає лиман Бурнас

29 травня 2023 18:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Екологічна катастрофа: на Одещині стрімко висихає лиман Бурнас
Солоноводний лиман Бурнас. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Білгород-Дністровському районі лиман Бурнас стрімко міліє. Вода відійшла від берега на 200 метрів, а сама водойма почала цвіти.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили місцеві жителі.

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За їх словами, із кожним днем стан лиману погіршується. Вода відійшла від берега на 200 метрів, водойма почала цвіти та гнити. Як результат, гине флора та фауна, а берег покрився кіркою.

"Ситуація з кожним днем стає все критичніша. До початку війни ініціативна група села Тузли власними силами прокопували рів до моря, щоб вода поповнювала лиман. Але із початку війни всі роботи на узбережжі були припиненні на вимогу військових", — розповідають мешканці села.

Цвітіння лиману. Фото: Новини.LIVE

Нині, аби врятувати лиман та всю екосистему навколо нього, терміново необхідно відновити водопостачання до водойми, інакше вже найближчим часом він всохне.

Обмілілий берег. Фото: Новини.LIVE

Люди згадують, що аналогічна ситуація була й приблизно 15 років тому, коли лиман Бурнас через зневоднення перетворився на багно. Лише завдяки тому, що встигли запустили воду із моря, його вдалося врятувати. Разом із водопотоком до лиману прийшла й риба, яка дала змогу людям працювати та займатися водним промислом.

Узбережжя лиману. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про лиман Бурнас

Бурнас — солоноводний лиман, розташований в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Солоність води у ньому приблизно вдвічі вища, ніж в Чорному морі. Лиман з'єднується з морем за допомогою системи каналів. Довжина водойми близько 7 км, ширина — від 1 до 3 км. На півночі Бурнас з'єднується з озером Солоне, на південному заході — з лиманом Курудіол. Поповнення лиману водою здійснюється за рахунок Чорного моря, а також водами річки Алкалія, що впадає до озера Солоне.

Поблизу лиману розташовано курорт Лебедівка, грязі з лиману використовуються для лікування.

Озеро входить до складу Національного природного парку "Тузловські лимани". Узбережжя лиману є місцем гніздування птахів. Система лиманів Сасик — Шагани — Алібей — Бурнас отримала статус міжнародних водно-болотних угідь, як місця поселення водоплавних птахів та занесена в міжнародний список Рамсарської конвенції про охорону водно-болотних угідь.

Нагадаємо, складна екологічна ситуація і навколо Куяльницького лиману. Щорічне сезонне поповнення Куяльника 9-10 мільйонами кубометрів морської води несе загрози. У лимані можуть розпочатися процеси засолення й вапнування водойми. 

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