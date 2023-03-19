Куяльницький лиман може зникнути

Лиман можна поповнювати морською водою лише при температурі нижче 8 градусів

Щорічне сезонне поповнення Куяльника 9-10 мільйонами кубометрів морської води несе загрози. У лимані можуть розпочатися процеси засолення й вапнування водойми.

Про це повідомляє ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

"До 2019 року Куяльницький лиман оживав, бо в зимово-весняний період туди трубою надходила морська вода. Середньорічний рівень лиману підіймався, солоність води зменшувалася. Її показники були сприятливі для розвитку біологічних процесів, які ведуть до утворення лікувальної грязі, підтримання оптимальної активності її цілющих властивостей", — зазначає Сергій Степаненко.

За його словами, у 2019-му почалася дворічна посуха, і, по суті, подача морської води стала єдиним джерелом наповнення Куяльницького лиману. На жаль, 10 млн кубів води, яка надходить із труби, не вистачає навіть для підтримання стану лиману. Адже з його поверхні щорічно випаровується понад 20 млн кубометрів. До того ж літньої пори подавати морську воду не можна. Вона не нашкодить розвитку життя в Куяльнику тільки, якщо її температура буде нижча восьми градусів. Щорічне сезонне поповнення Куяльника 9-10 мільйонами кубометрів морської води (з осадкою на дні 12% солі) вже несе загрози засолення й вапнування водойми та пониження якості лікувальних природних ресурсів лиману.

"Дослідження показують, що Куяльницький лиман протягом століть періодично пересихав та наповнювався водою. Посуха 2020 року значно скоротила рівень водойми, але вплив діяльності людини в цьому процесі у рази гірше. В першу чергу, це стосується забору води з річки Великий Куяльник, яка є найважливішим джерелом поповнення Куяльницького лиману прісною водою. Вчені нашого екологічного університету встановили, що близько 70% того, що є в річці, забирають люди", — розповідає Сергій Степаненко.

Еколог вважає, що нині необхідно прибрати всі 120 незаконних гідротехнічних споруд, які побудували люди. Це переважно ставки та загати, які є незаконними.

Фото: Екополітика