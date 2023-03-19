Куяльницкий лиман может исчезнуть

Повышение солености в Куяльницком лимане приведет к загипсовыванию водоема
Ежегодное сезонное пополнение Куяльника 9-10 миллионами кубометров морской воды несет угрозы. В лимане могут начаться процессы засолки и известкования водоема.
Об этом сообщает ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.
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"К 2019 году Куяльницкий лиман оживал, потому что в зимне-весенний период туда трубой поступала морская вода. Среднегодовой уровень лимана поднимался, соленость воды уменьшалась. Ее показатели были благоприятны для развития биологических процессов, ведущих к образованию лечебной грязи, поддержанию оптимальной свойств", — отмечает Сергей Степаненко.
По его словам, в 2019-м началась двухлетняя засуха, и по сути подача морской воды стала единственным источником наполнения Куяльницкого лимана. К сожалению, 10 млн кубов воды, поступающей из трубы, не хватает даже для поддержания состояния лимана. Ведь с его поверхности ежегодно улетучивается более 20 млн кубометров. К тому же в летнее время подавать морскую воду нельзя. Она не навредит развитию жизни в Куяльнике только, если ее температура будет ниже восьми градусов. Ежегодное сезонное пополнение Куяльника 9-10 миллионами кубометров морской воды (с осадкой на дне 12% соли) уже несет угрозы засолки и известкования водоема и понижения качества лечебных природных ресурсов лимана.
"Исследования показывают, что Куяльницкий лиман на протяжении веков периодически пересыхал и наполнялся водой. Засуха 2020 значительно сократила уровень водоема, но влияние деятельности человека в этом процессе в разы хуже. В первую очередь это касается забора воды из реки Большой Куяльник, которая является важнейшим источником пополнения Куяльницкого лимана пресной водой. Ученые нашего экологического университета установили, что около 70% того, что есть в реке, забирают люди", — рассказывает Сергей Степаненко.
Эколог считает, что сейчас необходимо убрать все 120 незаконных гидротехнических сооружений, построенных людьми. Это преимущественно ставки, которые являются незаконными.
Фото: Экополитика