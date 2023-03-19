Куяльницкий лиман может исчезнуть

Лиман можно пополнять морской водой только при температуре ниже 8 градусов

Ежегодное сезонное пополнение Куяльника 9-10 миллионами кубометров морской воды несет угрозы. В лимане могут начаться процессы засолки и известкования водоема.

Об этом сообщает ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

"К 2019 году Куяльницкий лиман оживал, потому что в зимне-весенний период туда трубой поступала морская вода. Среднегодовой уровень лимана поднимался, соленость воды уменьшалась. Ее показатели были благоприятны для развития биологических процессов, ведущих к образованию лечебной грязи, поддержанию оптимальной свойств", — отмечает Сергей Степаненко.

По его словам, в 2019-м началась двухлетняя засуха, и по сути подача морской воды стала единственным источником наполнения Куяльницкого лимана. К сожалению, 10 млн кубов воды, поступающей из трубы, не хватает даже для поддержания состояния лимана. Ведь с его поверхности ежегодно улетучивается более 20 млн кубометров. К тому же в летнее время подавать морскую воду нельзя. Она не навредит развитию жизни в Куяльнике только, если ее температура будет ниже восьми градусов. Ежегодное сезонное пополнение Куяльника 9-10 миллионами кубометров морской воды (с осадкой на дне 12% соли) уже несет угрозы засолки и известкования водоема и понижения качества лечебных природных ресурсов лимана.

"Исследования показывают, что Куяльницкий лиман на протяжении веков периодически пересыхал и наполнялся водой. Засуха 2020 значительно сократила уровень водоема, но влияние деятельности человека в этом процессе в разы хуже. В первую очередь это касается забора воды из реки Большой Куяльник, которая является важнейшим источником пополнения Куяльницкого лимана пресной водой. Ученые нашего экологического университета установили, что около 70% того, что есть в реке, забирают люди", — рассказывает Сергей Степаненко.

Эколог считает, что сейчас необходимо убрать все 120 незаконных гидротехнических сооружений, построенных людьми. Это преимущественно ставки, которые являются незаконными.

Фото: Экополитика