Экологическая катастрофа: в Одесской области стремительно высыхает лиман Бурнас

Соленоводный лиман Бурнас. Фото: Новини.LIVE

В Белгород-Днестровском районе лиман Бурнас стремительно мелеет. Вода отошла от берега на 200 метров, а сам водоем начал цвести.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили местные жители.

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По их словам, с каждым днем состояние лимана ухудшается. Вода отошла от берега на 200 метров, водоем начал цвести и гнить. В результате погибает флора и фауна, а берег покрылся коркой.

"Ситуация с каждым днем становится все более критичной. К началу войны инициативная группа села Тузлы собственными силами прокапывала ров к морю, чтобы вода пополняла лиман. Но с начала войны все работы на побережье были прекращены по требованию военных", — рассказывают жители села.

Цветение лимана. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время, чтобы спасти лиман и всю экосистему вокруг него, срочно необходимо восстановить водоснабжение водоема, иначе уже в ближайшее время он засохнет.

Омелый берег. Фото: Новини.LIVE

Люди вспоминают, что аналогичная ситуация была и примерно 15 лет назад, когда лиман Бурнас из-за обезвоживания превратился в грязь. Только благодаря тому, что успели запустить воду из моря, его удалось спасти. Вместе с водопотоком в лиман пришла и рыба, которая дала возможность людям работать и заниматься водным промыслом.

Побережье лимана. Фото: Новини.LIVE

Что известно о лимане Бурнас

Бурнас — соленоводный лиман, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Соленость воды в нем примерно вдвое выше, чем в Черном море. Лиман соединяется с морем посредством системы каналов. Длина водоема около 7 км, ширина — от 1 до 3 км. На севере Бурнас соединяется с озером Солоне, на юго-западе — с лиманом Курудиол. Пополнение лимана водой осуществляется за счет Черного моря, а также водами реки Алкалия, впадающей в озеро Соленое.

Вблизи лимана расположен курорт Лебедевка. Грязи из лимана используются для лечения.

Озеро входит в состав Национального природного парка "Тузловские лиманы". Побережье лимана является местом гнездования птиц. Система лиманов Сасык-Шаганы-Алибей-Бурнас получила статус международных водно-болотных угодий, как места поселения водоплавающих птиц и занесена в международный список Рамсарской конвенции об охране водно-болотных угодий.

Напомним, сложная экологическая ситуация вокруг Куяльницкого лимана. Ежегодное сезонное пополнение Куяльника 9-10 миллионами кубометров морской воды несет угрозы. В лимане могут начаться процессы засолки и известкования водоема.