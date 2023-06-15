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На Одесщине спасли упавшего за борт моряка

15 июня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одесщине спасли упавшего за борт моряка
Фото: Измаильский пограничный отряд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 15 июня пограничники Измаильского отряда спасли члена экипажа судна под флагом Германии. Он выпал за борт на реке Дунай вблизи живописного города Килия.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Старший механик буксира выпал за борт и попал в воду. Он стал жертвой быстрого течения, отнесшего его далеко от берега. Пограничный наряд услышал его крики о помощи.

Немедленно реагируя на вызов, пограничники отправились на поиски моряка, используя катер и специальный тепловизор для отслеживания его местонахождение на водной поверхности. После получасового напряженного поиска вне населенного пункта, охранники государственной границы нашли и вытащили моряка на берег, где оказали первую медицинскую помощь до прибытия скорой помощи.

Спас моряк. Фото: Измаильский пограничный отряд
Спас моряк. Фото: Измаильский пограничный отряд

Жизнь и здоровье этого человека ничего не угрожает, и уже сегодня он вернулся к своему судну, продолжая выполнять свои обязанности на водных просторах.

Напомним, на Хаджибейском лимане чуть не утонул мужчина во время отдыха с друзьями. В тяжелом состоянии он госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу.

Отметим, в Измаильском районе во время рыбалки исчезли двое мужчин. Впоследствии их обнаружили водолазы на дне озера Катрал.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе лиман Бурнас стремительно мелеет. Вода отошла от берега на 200 метров, а сам водоем начал цвести.

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