Трагічний відпочинок: на Одещині двоє хлопців почали тонути в Дунаї

Пошукова операція ДСНС. Фото: ДСНС

До Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай, у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців, 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку почали тонути.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Порятунок потопельника

На щастя, на місці події перебував рятувальник із 31-ої пожежної частини, який, почувши крики про допомогу, не розгубився і, разом зі своїм товаришем, негайно взявся за рятувальну операцію.

Чоловікам вдалось витягнути одного хлопця, але іншого не знайшли. За даними Служби ДСНС, наразі проведено обстеження площі 0,5 км² поверхні води, 1200 м² дна та 3 км берегової смуги, але зниклого досі не вдалося знайти.

До пошукової операції, залучено 3 одиниці пожежної техніки, катер "Прогрес" та 10 осіб, включаючи 2 водолазів. Пошуки продовжуються без зупинки.

Пошуки потопельника. Фото: ДСНС

Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського загону врятували члена екіпажу судна під прапором Німеччини. Він випав за борт на річці Дунай поблизу міста Кілія.

Зазначимо, на Хаджибейському лимані мало не потонув чоловік під час відпочинку з друзями. У важкому стані його госпіталізували в Одеську обласну клінічну лікарню.

Також ми писали, що у Болградському районі у місцевій водоймі потонув чоловік. Водолази дістали тіло потопельника.